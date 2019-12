Onze favoriete tech-producten van 2019

2019-12-22T11:40:00

2019-12-27T12:36:52

Het afgelopen jaar zijn er weer heel wat gadgets voorbij gekomen en we hebben ze aan uitgebreide tests onderworpen. Zo richting de jaarwisseling blikken we daar op terug. Welke maakten de meeste indruk? Een greep uit onze favoriete tech-producten van 2019.

Oculus Quest

De Oculus Quest is een draadloze virtual reality-headset die bovendien in mum van tijd opgestart is. Bij andere vr-brillen kost het vaak veel tijd om de boel (opnieuw) aan te sluiten en te kalibreren. Door de Quest is het veel eenvoudiger om snel even in een vr-game te duiken. Het ontbreken van kabels zorgt daarnaast voor een heerlijk vrij gevoel.

Lees de Oculus Quest review.

HP Sprocket Studio

Snel een printje maken van een smartphone-foto is met de Sprocket-printers van HP heel simpel. Alleen bij de eerste modellen waren de kiekjes wel erg klein. De HP Sprocket Studio print de plaatjes op standaard foto-formaat af, waarbij de kleuren ook veel mooier uitkomen. Niet alleen leuk voor jezelf, maar ook voor vrienden en familieleden die de geprinte foto's mogen ontvangen.

Lees de HP Sprocket Studio review.

IKEA x Sonos Symfonisk

Slimme speakers te kust en te keur dit jaar, zeker vanwege de opkomst van spraakassistenten. IKEA en Sonos gaven er een hele eigen invulling aan met de Symfonisk-lijn. Deze speakers zijn vermomd als tafellamp en boekenplankje. Ze passen daardoor in ieder interieur. Prettige bijkomstigheid is dat het de meest betaalbare Sonos-speakers van het moment zijn.

Lees de IKEA x Sonos Symfonisk review.

Plantronics Backbeat Fit 3200

Menig oordop passeerde dit jaar de review-desk en in z'n algemeen waren we het meest te spreken over de Backbeat Fit 3200-dopjes van Plantronics. Die zijn volledig draadloos, maar zitten met vleugeltjes achter het oor vast. Tijdens het sporten blijven ze goed op hun plaats zitten. Naast de fijne, lichte pasvorm scoort ook de geluidskwaliteit een dikke voldoende.

Lees de Plantronics Backbeat Fit 3200 review.

Razer Kraken X

We probeerden ook veel koptelefoons uit. Eentje daarvan bleef in het bijzonder hangen, de Razer Kraken X. Voor de simpele reden dat het voor de prijs de beste gaming-headset van het moment is, met een een uitstekende microfoon én 7.1-geluid. Er zijn geavanceerdere modellen op de markt, maar de prijs/kwaliteitverhouding van de Kraken X is uitmuntend.

Lees de Razer Kraken X review.

ASUS Chromebook Flip C434

Chromebooks raden we doorgaans aan wanneer er sprake is van een beperkt budget. De Chromebook Flip C434 van Asus pakt duurder uit dan het gemiddelde; toch valt er zeker wat te zeggen voor een Chromebook in deze prijsklasse. Zo is de behuizing van stevig metaal, in plaats van goedkoop plastic. Verder zijn ook de prestaties top.

Lees de ASUS Chromebook Flip C434 review.

Evoluent D-muis

Je zou het misschien niet verwachten, maar bij Computer Idee zitten we veel achter de computer. Een goede werkhouding schiet er dan nog wel eens bij in. Fijn dus dat er geregeld nieuwe producten uitkomen die het beste voorhebben met onze ergonomie. De Evoluent D is een verticale muis die - eenmaal binnen - onze desk niet meer heeft verlaten. Onze pols is ons zeer dankbaar.

Lees de Evoluent D review.

Somnox-slaaprobot

Soms komt er een product binnen dat echt tot de verbeelding spreekt. Dat geldt zeker voor de Somnox-slaaprobot, van de Technische Universiteit Delft en Auping. Dit slimme kussen kan als het ware mee-ademen, om ontspanning te stimuleren. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er niet elke nacht meer het bed mee delen. Maar probeer het zeker zelf, als je moeite hebt met in/doorslapen.

Lees de Somnox-review.

Ring Fit Adventure

Al aan het nadenken over goede voornemens? Grote kans dat je gezonder wilt leven en meer bewegen. Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch helpt daarbij, op een heel laagdrempelige manier. Spelenderwijs leer je jezelf hiermee allerlei fitness-oefeningen aan. Dus kom uit die luie stoel en ga sportief het nieuwe jaar in!

Lees de Ring Fit Adventure review.