Oog in oog met levensechte AR-dino's van Google

2020-07-01T10:11:00

2020-07-01T10:16:35

Door een nieuwe trucje van Google kun je verschillende soorten dinosauriërs op ware grootte in je woonkamer projecteren. Je smartphone-camera en augmented reality maken dat mogelijk.

Om de 3D-dino's te zien, heb je geen aparte app nodig. Je zoekt op Google simpelweg naar de naam een dinosaurus, en bij het informatieblokje tik je vervolgens op Weergeven in 3D. Dit werkt wel alleen met de volgende tien dino-soorten: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon en Parasaurolophus.

Nadat het 3D-figuur is geladen, tik je op Tonen in je ruimte. Google vraagt dan om toegang tot de camera van je telefoon. Geef toestemming en het prehistorische wezen wordt dankzij augmented reality in je eigen omgeving geprojecteerd. Tik tot slot op Op ware grootte weergeven om de dino's (in de meeste gevallen) boven je uit te laten torenen. Zo sta je in ineens oog in oog met een T-Rex!

Net echt

Volgens Google is er gedegen onderzoek gedaan naar het uiterlijk en de omvang van de dieren. Zo zocht men de samenwerking met paleontologen die eerder voor de dinosaurussen in de Jurassic World-films verantwoordelijk waren. Het is overigens van belang dat je toestel minstens Android 7 draait en ondersteuning heeft voor ARCore.