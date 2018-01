Ook Alexa-ondersteuning voor Boom-speakers

2018-01-23T10:00:00

2018-01-22T16:47:30

Op gebied van draadloze speakers is de Boom-serie van Ultimate Ears een populaire keuze. De opvolger daarvan is nu uit onder de naam Ultimate Ears Blast. Nieuw daarin is Alexa-ondersteuning.

Het betreft dus een slimme speaker die met stemcommando's te bedienen is, ware het niet dat Alexa nog geen Nederlands kan verstaan.

Met wifi

Om de spraakassistente van Amazon mogelijk te maken is dit keer wifi aanwezig, terwijl de 3,5 mm-aansluiting juist achterwege is gelaten. De meerprijs is het voor ons Hollanders nog niet waard, maar het merk gaat in elk geval met de tijd mee.