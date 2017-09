Ook België wil harder optreden tegen torrentsites

2017-09-25T10:54:00

2017-09-25T10:44:58

Binnen de Belgische regering wordt gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel rond internetpiraterij. Net zoals in Nederland wordt het voor onze zuiderburen lastiger om illegaal te downloaden.

De minister van Economie aldaar wil onder andere een aparte afdeling voor het opsporen van illegale download/streamingsites, van waaruit blokkades kunnen worden afgedwongen bij providers. Dergelijke sites komen op een zwarte lijst en moeten bezoekers doorverwijzen naar legale alternatieven.

'Blokkade heeft effect'

In België wordt er de afgelopen jaren wel minder gedownload via torrentsites, zegt de Belgian Entertainment Association. Volgens de Belgische variant op onze Stichting Brein is dat onder meer te danken aan de Pirate Bay-blokkade, die sinds 2011 actief is in het land.

The Pirate Bay is in Nederland momenteel nog vrij toegankelijk, maar dat duurt niet lang meer. Ziggo en XS4All moeten de torrentsite spoedig blokkeren voor hun klanten. Via een VPN is de blokkering redeljk eenvoudig te omzeilen.