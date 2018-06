Ook Edge gaat automatisch afspelende video's blokkeren

2018-06-15T09:27:00

2018-06-15T09:18:36

De Edge-browser krijgt in navolging van Chrome ook een optie om automatisch afspelende video's te blokkeren. Het duurt nog wel een poosje voor de functie live gaat, eerst komt het naar een toekomstige testversie van Windows 10.

Dat maakt Microsoft bekend op zijn Windows-blog. Chrome blokkeert video's op websites tegenwoordig automatisch zodra ze uit zichzelf afspelen (mét geluid), in Edge wordt het een optie die je zelf aan moet zetten in de instellingen van de browser. De nieuwste Insider Build zou de functie introduceren, maar voorlopig is het toch nog even uitgesteld.

SwiftKey

Wel al nieuw is integratie met SwiftKey, de keyboard-app die Microsoft in 2016 overnam. Met SwiftKey veeg je over de letters van het schermtoetsenbord om woorden te vormen, in plaats van individuele letters in te drukken. Daarmee komt Microsoft o.a. mensen met een beperking tegemoet, die van dit digitale toetsenbord afhankelijk zijn. Het is ook handig voor de tabletmodus van Windows 10.

Redstone 5

Verder interessant is de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen voor alle menu's en apps binnen het besturingssysteem. Dat kon al veel langer, maar werkt nu ook in combinatie met bijvoorbeeld bestanden in mappen en het startmenu. Bedoeling is dat deze functies vanaf de herfstperiode naar reguliere Windows 10-gebruikers worden uitgerold, in de vorm van de Redstone 5-update.