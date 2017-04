Ook Google gaat nepnieuws aanduiden

2017-04-07T09:45:00

2017-04-07T09:37:18

Net zoals Facebook zich eerder verzette tegen de verspreiding van nepnieuws, gooit ook Google zich in deze strijd. In zoekresultaten wordt zichtbaar of informatie juist is.

Google werkt daarvoor samen met meer dan 100 verschillende factchecking-bedrijven. Zodra informatie op het web is gecontroleerd, zie je dat onder de linkjes in zoekresultaten terug. Google toont dan wat de claim is, wie de uitspraak heeft gedaan, en of het waar is.

Overigens geldt dit niet voor iedere site die door Google wordt gevonden. Daarnaast meldt The Verge dat geverifieerde sites niet hogerop komen in de zoekresultaten. De kans dat je op nepnieuws stuit blijft dus even groot - maar voortaan staat het er in elk geval bij.

Facebook achterna

Sinds kort zijn er ook factcheckers actief op Facebook. Wanneer duidelijk wordt dat een gedeeld bericht nep is, komt er een duidelijke melding bij te staan. Het sociale netwerk hoopt op die manier de verspreiding te beperken.