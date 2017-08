'Ook Pixel 2 krijgt knijpbediening'

2017-08-16T10:06:00

2017-08-16T09:56:52

In navolging van de HTC U11 zijn ook Googles aankomende Pixel 2-telefoons te bedienen door in de zijkanten te knijpen. Erg verwonderlijk is dat niet, omdat HTC de toestellen produceert.

Wanneer smartphones exotische functies meekrijgen, is het altijd de vraag of het dusdanig aanslaat dat ook andere telefoons het overnemen. Onze collega's van Computer!Totaal vonden de knijpbediening van de HTC U 11 niet zoveel toevoegen, desondanks lijkt het een nieuwe kans te krijgen in de aankomende Pixel-modellen van Google.

Dat blijkt uit technische specificaties die online opgedoken zijn, van de voorlopig nog onaangekondigde toestellen. Door in de zijkanten te knijpen, wordt standaard de Google Assistent opgeroepen. Vermoedelijk kunnen gebruikers ook zelf bepalen wat een kneep teweegbrengt op hun telefoon, net zoals dat werkt op de HTC U 11.

Pixel 2 specificaties

Naar verluidt komen er twee modellen uit van de Pixel 2, met een verschil in schermgrootte voor de XL-versie. Dit keer zou een traditionele koptelefoonaansluiting achterwege worden gelaten. De telefoons draaien vrijwel zeker direct op de allernieuwste Android-versie, Android O.

De verwachting is dat Google de Pixel 2-toestellen ergens in de aankomende herfstperiode aankondigt.