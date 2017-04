Ook Windows 7- en Windows 8.1-gebruikers kunnen nu gratis upgraden naar Creators Update

Als je Windows 7 of Windows 8.1 gebruikt is het nog steeds mogelijk om gratis te upgraden naar Windows 10. In de upgradetool die hiervoor kan worden gebruikt, kun je nu ook de Windows 10 Creators Update binnenhalen.

Microsoft heeft de pagina voor het gratis updaten van Windows 7 of Windows 8.1 voor gebruikers van toegankelijkheidsopties nog steeds online staan. Het was eerst de bedoeling om die pagina eerder offline te halen op het moment dat de Windows 10 Creators Update zou verschijnen, maar de tool is nog steeds te downloaden.

Technologie├źn voor toegankelijkheid

De zogeheten technologie├źn voor toegankelijkheid is een set programma's die in Windows 7 of 8.1 zitten om het werken met het besturingssysteem voor minder validen te verbeteren. Denk hierbij aan zaken als Vergrootglas of een virtueel toetsenbord. Echter, ongeacht of je die functies nou wel of niet gebruikt, de update naar Windows 10 Creators Update kun je altijd uitvoeren, er wordt namelijk niet gecontroleerd of je die functies ook daadwerkelijk gebruikt.

Update downloaden

Het updaten van je huidige Windows 7- of 8.1-installatie gaat direct via een aparte tool. Die tool kun je via de onderstaande link downloaden:

Download hier de gratis upgrade-tool

Windows 7 of Windows 8.1 wordt dan direct bijgewerkt naar Windows 10, waarbij de meeste van je instellingen en programma's gewoon op de harde schijf blijven staan, evenals je persoonlijke documenten. Daarnaast wordt je bestaande Windows 7- of 8.1-sleutel gewoon toegepast op Windows 10 en automatisch voor je geactiveerd.

Vereisten

De enige vereisten voor de gratis upgrade is dat je moet beschikken over Windows 7 met Service Pack 1 of Windows 8.1 (de laatste update van dat besturingssysteem). De upgrade werkt voor alle Home, Professional en Ultimate-versies, maar Enterprise-versies kunnen niet worden bijgewerkt naar Windows 10 Creators Update.

Laatste kans

Waarschijnlijk is het met de komst van de Creators Update de laatste keer dat het mogelijk is om Windows 7 of Windows 8.1 gratis te upgraden naar Windows 10. Wees er dus snel bij voordat de genoemde pagina offline gaat.