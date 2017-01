Oostenrijks hotel getroffen door ransomware

De computersystemen in een Oostenrijks hotel zijn belaagd door een ransomware-aanval. Nieuwe gasten konden daardoor een tijdje niet inchecken.

Online circuleerden al snel horrorverhalen van gasten die opgesloten zaten in hun kamers, maar dat bleek later niet het geval. Doordat de computers op slot zaten, konden geen nieuwe elektronische sleutels worden aangemaakt.

Degene die al bestonden, bleven gewoon werken. Gasten die al binnen waren konden dus nog steeds hun kamers in en uit, maar wie er net aankwam moest even wachten op zijn nieuwe kamersleutel.

Vierde keer

Het hotel in kwestie heeft inmiddels besloten om af te stappen van elektronische sleutels, met name omdat het niet de eerste keer is dat ransomware het systeem lamlegde. Het was zelfs al de vierde keer. Voortaan werkt men er weer met 'ouderwetse' sleutels en sloten.