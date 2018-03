Op deze manier kan je nepnieuws herkennen

2018-03-06T14:42:00

2018-03-06T13:32:04

De verkiezingen komen eraan, dit houdt in dat er weer behoorlijk wat nepnieuws over het net verspreid zal worden. Er is genoeg nepnieuws dat makkelijk te spotten is, zolang je goed leest en niet alles gelooft wat op het web staat heb je al snel door dat een artikel niet echt zou kunnen zijn. Maar je hebt ook genoeg sites die het nepnieuws zo schrijven dat het net echt lijkt. Wij hebben een paar tips waaraan je nepnieuws kan herkennen of hoe je nepnieuws kan ontkrachten.

Wees kritisch over de koppen.

Nepnieuws heeft vaak pakkende koppen met veel hoofdletters en uitroeptekens. Als een kop ongeloofwaardig lijkt, is hij dat vaak ook.

Controleer de bron.

Wees zeker dat het artikel geschreven is door een bron die je vertrouwt, een bron met een reputatie voor goede berichten. Als het nieuws van een onbekende organisatie is, kun je op de pagina vaak onder het kopje “Info“ of “About“ meer informatie vinden.

Kijk goed naar de foto‘s.

Nepnieuws bevat vaak afbeeldingen of video’s die gemanipuleerd zijn. Soms is de foto echt maar komt het van een ander artikel, waardoor de foto niet klopt met het nepnieuws dat je ziet. Je kunt vaak met Google zoeken naar de foto of afbeelding om te controleren waar deze vandaan komt. Dit doe je door de afbeelding op te slaan of de URL te kopiëren in Google.

Controleer het bewijs.

Controleer ook andere sites, als je op een willekeurige site een nieuwtje tegenkomt maar geen enkele grote nieuwssite vertelt hetzelfde, dan is het hoogstwaarschijnlijk nepnieuws. Kijk of je het nieuws op minstens twee of drie andere sites kan vinden.

Controleer de bron.

Een artikel wordt vaak geschreven met meerdere bronnen, tenzij de site natuurlijk zelf de bron is. Het moment dat je nieuws tegenkomt zonder bronnen is de kans al groot dat het nieuws niet klopt. Als er wel bronnen vernoemd worden, kijk dan ook naar deze bronnen, de bron zou namelijk dezelfde informatie moeten bevatten.

Denk goed na.

Denk kritisch na over de artikelen die je leest, als je een artikel goed en zorgvuldig leest kan je nepnieuws vaak al herkennen.