Op het juiste spoor met Train Life: A Railway Simulator

2021-09-14T10:00:00

2021-09-14T08:50:10

Train Life: A Railway Simulator is een nieuwe managementgame waarin je een eigen spoorwegbedrijf in beheer hebt. Ook leg je zelf bekende routes af, als treinmachinist.

Bedoeling is dat alles op rolletjes blijft lopen, onder meer door het juiste personeel aan te nemen en te investeren in de beste treinen. In de rol van machinist waan je jezelf in een aflevering van Rail Away, waarbij je zelf aan de knoppen zit.

Duizenden kilometers

Met regelmatige updates wordt de game telkens uitgebreider. Bedoeling is dat uiteindelijk 10.000 kilometer aan (echt bestaande) Europese rails worden nagebootst. De game wordt verkocht voor 14,99 euro.