Op tijd uit bed met Teufels slimme Radio One-wekkerradio

2021-09-28T10:00:00

2021-09-28T09:45:48

Na een onverstoorde vakantieperiode er dagelijks weer vroeg uit vanwege werk of school, daar kun je best een handje hulp bij gebruiken. Het Duitse Teufel introduceert dan ook de Radio One.

Die wekt je op tijd met muziek van je favoriete radiostations, of die nu via FM of DAB+ uitzenden. Of luister o.a. naar Spotify door de wekkerradio via bluetooth aan je smartphone of tablet te koppelen.

Bim-bam-Berlijn

Een van de voorgeprogrammeerde alarmtonen heet trouwens Berlin. Het klokkenspel van de Berlijnse Gedächtniskirche - waar Teufels kantoor tegenover ligt - brengt deze melodie ook ten gehore.

De Radio One kost 169,99 euro.