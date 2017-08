Op vakantie zonder smartphone: 7 tips

2017-08-04T13:35:00

2017-08-04T13:34:52

Je vakantie is een ideaal moment om je smartphone zoveel mogelijk met rust te laten. Daardoor geniet je namelijk meer van je bestemming en kom je een stuk uitgeruster terug. Op vakantie zonder smartphone: met deze tips moet dat zeker lukken.

Tip 1: Zet meldingen van Facebook en WhatsApp uit

Om de haverklap je telefoon erbij pakken om in een loos momentje Facebook te checken, tijdens je vakantie is dat helemaal niet nodig. Je hele account opzeggen of de apps compleet verwijderen is wat overdreven, maar je kunt gemakkelijk de meldingen op je telefoon uitzetten. Dit is per app te regelen, op Android-telefoons onder Instellingen > Meldingen en op iPhone-toestellen onder Instellingen > Berichtgeving. Doe dit voor Facebook, Messenger, WhatsApp en soortgelijke sociale media, zodat je niet constant wordt gestoord.

Tip 2: Stel een out-of-office-reply in

Mail je veel voor je werk, dan is het erg verleidelijk om ook tijdens je vakantie je inbox te blijven checken. Door een out-of-office-reply in te stellen, krijgen afzenders automatisch een berichtje terug waarin staat dat je op vakantie bent - zet er ook bij wanneer je weer terug bent. Neemt een collega het van je over? Deel dan ook even zijn of haar contactgegevens.

In Gmail doe je dit bijvoorbeeld onder Instellingen > Automatisch antwoord. In Outlook vind je het onder Bestand > Automatisch antwoord. Nu hoef je pas te reageren wanneer het jou het beste uitkomt, bij voorkeur pas weer wanneer je thuis bent. En maak je je geen zorgen dat men lang op je antwoord zit te wachten. Vergeet tot slot niet om de meldingen van je mail-app uit te zetten.

Tip 3: Toch bereikbaar blijven

In geval van nood wil je het liefst wel bereikbaar blijven. Naast dat je thuisblijvers laat weten waar je bent en wanneer je weer terugkomt, laat je ze weten dat je alleen telefonisch bereikbaar bent. Als ze je willen spreken, kunnen ze bellen. Wil je helemaal onafhankelijk zijn van je smartphone, geef dan eventueel het nummer van je partner door. Of als je in je eentje reist, het nummer van het hotel of de camping waar je verblijft. Je kunt er ook voor kiezen om te investeren in een telefoon waarop verder geen apps te installeren zijn, zoals de nieuwe Nokia 3310. Even je simkaart omwisselen, en klaar.

Tip 4: Navigeren zonder Google Maps

Navigeren kan prima zonder Google Maps. Papieren kaarten worden nog altijd verkocht, bijvoorbeeld bij een ANWB-winkel. Daarnaast kun je de route ook voor jezelf uitprinten. Ga daarvoor naar de site van Google Maps op je pc en typ je bestemming in. Klik daarna op Routebeschrijving en klik op Details. Bovenin vind je nu een optie om de routebeschrijving te printen, eventueel inclusief kaart.

Heb je onderweg toch liever een wat nieuwerwetser navigatiesysteem in de auto, overweeg dan een TomTom of Garmin te kopen. Let er dan wel op of de kaarten van de landen waar je naartoe of doorheen reist, onderdeel uitmaken van het standaard kaartenpakket. Soms moet je ze er namelijk los bij kopen.

Tip 5: Muziek luisteren zonder smartphone

Wanneer je volledig overgestapt bent op streamingdiensten zoals Spotify, dan wordt het luisteren naar je favoriete muziek zonder smartphone erg lastig. Je bent al snel aangewezen op een MP3-speler, waarop je dus je eigen muziek kunt laden. Ja, ze worden nog altijd verkocht. Een bekend voorbeeld is de iPod Shuffle. Ook een FM of DAB+-radio blijft een optie, naar buitenlandse radiostations luisteren brengt je immers helemaal in de vakantiesfeer.

Tip 6: Fotograferen zonder smartphone

Natuurlijk wil je je reis vastleggen, zodat je er later nog eens met warme gevoelens op terug kunt kijken. Wil je zonder smartphone fotograferen, dan ben je aangewezen op een digitale camera. Die kunnen vrij duur zijn, een goedkopere oplossing is in dit geval bijvoorbeeld een polaroid-camera zoals deze Instax-Mini. Je moet de foto's bij thuiskomst dan alleen nog wel even digitaliseren. En neem je toevallig een GoPro mee om je avonturen te filmen? Met de actiecamera kun je ook gewoon foto's maken.

Tip 7: Je simpelweg vermaken

Er komen zeer waarschijnlijk momenten op je pad dat je je even aan het vervelen bent. Bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan. Zorg dat je dan iets anders om handen hebt dan je telefoon. Neem bijvoorbeeld een goed boek mee of loop voor vertrek eens een speelgoedwinkel binnen. Je vindt hier vaak reisedities van leuke gezelschapsspelletjes, die makkelijk in je koffer passen. Een pakje speelkaarten mag in ieder geval niet ontbreken. Potje pesten?