Opera introduceert vpn in mobiele browser

2019-02-08T09:53:00

2019-02-08T09:41:26

Wie Opera als mobiele browser gebruikt en daarnaast zijn internetactiviteit wil anonimiseren, heeft binnenkort geen aparte vpn-app meer nodig. Opera zelf krijg namelijk een ingebouwde vpn-functie.

Een vpn zorgt ervoor dat je ware ip-adres wordt verhuld. Op die manier kun je bijvoorbeeld website-blokkades omzeilen of filmpjes bekijken die niet in je eigen land beschikbaar zijn. Er bestaan tal van vpn-diensten, waar je regelmatig voor moet betalen. De ingebakken vpn van Opera is echter gratis.

De vpn van Opera laat je kiezen uit drie virtuele locaties: Europa, Amerika of Azië. Standaard geldt de vpn niet voor zoekmachines, zodat je alsnog zoekresultaten op maat krijgt voorgeschoteld. Wil je dit ook niet, dan kun je deze optie uitschakelen. Opera belooft geen gebruiksgegevens bij te houden.

Proberen

Om de vpn nu al te proberen, heb je de beta-versie van de Opera-browser nodig. Later komt de functie ook naar de reguliere Android-versie van Opera. Over iOS is verder nog niet gesproken. De browser heeft ook een ingebouwde adblock- en databesparingsfunctie.