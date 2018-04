Opera Touch-browser met één hand te bedienen

2018-04-25T11:34:00

2018-04-25T11:27:11

Opera lanceert een nieuwe mobiele browser, die geoptimaliseerd is om met slechts één hand te bedienen. Met name handig voor de momenten waarop je jezelf ergens aan vast moet houden in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld.

Aan de basis hiervan staat de Fast Action Button, die onder in het midden van het beeld is geplaatst. Daarmee kun je snel wisselen tussen openstaande tabs, of start je een zoekopdracht. Maar ook wanneer je de browser opent, kun je gelijk een url intikken. Je hoeft daarvoor niet eerst apart nog de adresbalk aan te raken, wat je normaliter met je andere hand zou doen. Het toetsenbord komt automatisch tevoorschijn.

Flow

Opera Touch werkt verder samen met de Opera-browser voor desktops. Met de nieuwe Flow-functie kun je websites van je pc naar je smartphone sturen, om onderweg verder te lezen waar je thuis gebleven was. Andersom werkt het ook. Het instellen hiervan werkt door middel van het scannen van een unieke qr-code - inloggen is niet nodig.

De Opera Touch-browser is vooralsnog enkel uit voor Android. Een iOS-versie volgt later. Een ingebakken adblocker en bescherming tegen cryptomining maken er tevens onderdeel van uit.