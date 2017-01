Opera vindt browser opnieuw uit met Neon

2017-01-16T10:50:00

2017-01-16T10:56:16

De makers van Opera komen met een hele nieuwe browser, Neon. Ze noemen het een conceptbrowser vanwege de vele experimentele functies.

Zodra je Neon opent, zie je direct dat je niet met een standaard browser te maken hebt. Waar vrijwel alle browsers uit horizontaal gestapende menu's bestaan, bestaat Neon uit drie verticale vlakken - dan wel balken.

In het middelste deel worden webpagina's geopend. In de balk aan de rechterzijde worden tabbladen in ronde bubbels bewaard, en in de linkerbalk zijn andere speciale functies van Neon te vinden.

Videospeler

Zo vind je in die balk een videospeler terug. Hier worden ondere andere YouTube-filmpjes in bewaard, die blijven spelen zodra je daarna andere websites bezoekt. Verder biedt de linkerbalk nog de optie om screenshots te maken van webpagina's, een gallerij waar de afbeeldingen worden opgeslagen, en ook het downloadbeheer.

Neon biedt ook een splitscreenfunctie. Zodra een tab-bubbel van de rechterzijde naar een openstaande pagina wordt gesleept, vraagt de browser of je beide pagina's naast elkaar open wilt hebben. Zodoende zijn twee sites tegelijk te browsen, terwijl je daarnaast eventueel nog een filmpje als popup-scherm open hebt.

Geen adblocker

Het is nog niet de bedoeling dat Neon je standaard browser gaat vervangen. Daarvoor ontbreken er nog wat belangrijke features, zoals ondersteuning voor extensies. In tegenstelling tot Opera zelf heeft Neon nog geen ingebouwde adblocker. Opera ziet het zelf ook nog als een experiment, om out-of-the-box-ideeën mee uit te proberen.

Download Neon hier om het zelf te proberen.