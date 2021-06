Opfrisbeurt voor Firefox: Versie 89 met nieuwe interface

2021-05-30T10:13:00

2021-06-04T09:53:55

Het is even wennen wanneer je vandaag Firefox update naar de nieuwste versie. Mozilla introduceert met Firefox 89 een nieuwe interface voor de browser, waarbij de zwevende tabbladen het meest in het oog springen.

Modern en 'clean', zo omschrijft Mozilla de makeover zelf. Dat zie je vooral terug bij de adresbalk, de tabbladen en de menuknoppen aan de rechterkant. Zo zitten de tabbladen niet meer vast aan de adresbalk maar zweven ze er iets boven, waardoor een openstaand tabblad duidelijker naar voren komt.

Volgens de geanonimiseerde metingen van Mozilla gaat bijna de helft van alle kliks binnen een browsersessie naar deze tabbladenbalk en daar is dus de meeste aandacht naar gegaan. Gemiddeld hebben Firefox-gebruikers vier tabbladen per keer open.

Wat verder opvalt aan de menu's is dat veel icoontjes helemaal zijn geschrapt. Daardoor ogen ze minder rommelig en vind je sneller wat je zoekt, is het idee. Pop-ups zijn eveneens versimpeld, zoals je in onderstaand voorbeeld ziet.

Firefox update installeren

Om de update te installeren, klik je rechts op de drie horizontale streepjes en kies je Help > Over Firefox. De update wordt nu automatisch binnengehaald en na een herstart van de browser direct doorgevoerd.

Je krijgt dit keer eerst de optie om Firefox als standaard browser in te stellen. Kies Niet nu als je dit niet wilt. Kies daarna een van de nieuwe thema's, zoals het kleurrijke Alpenglow. Naderhand kun je dit altijd nog aanpassen via about:addons > Thema's.

Onder de motorkap

Firefox 89 draait niet alleen maar om uiterlijk vertoon. Na de update staat Total Cookie Protection standaard aan in privévensters. Deze techniek zorgt ervoor dat cookies per website afzonderlijk van elkaar worden opgeslagen, zodat trackers de pas wordt afgesneden.

Wil je deze bescherming ook buiten privévensters, ga dan naar about:preferences#privacy en zet de Browserbeveiliging op Streng. Hierdoor kan het voorkomen dat websites niet goed meer werken, vandaar dat dit niet de standaard instelling is.

Overigens is deze tweede optie er al sinds Firefox-versie 86, die afgelopen februari uitkwam.