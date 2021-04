Opfrisbeurt voor icoontjes in Verkenner Windows 10

2021-03-26T10:32:00

2021-03-30T08:06:41

Microsoft introduceert nieuwe icoontjes in de Verkenner van Windows 10, als onderdeel van een bredere makeover van het besturingssysteem. Windows Insiders zien ze nu al zodra ze 'Deze pc' openen.

De nieuwe look is zeker even wennen. De Verkenner typeert zich al sinds de eerste versies van Windows 10 door zijn geelgekleurde mappenstructuur. Nu experimenteert Microsoft met allerlei bonte kleuren, zodat individuele folders beter van elkaar te onderscheiden zijn.

Het betreft vooralsnog de mappen Bureaublad, Afbeeldingen, Documenten, Downloads, Muziek en Video's. Oftewel de persoonlijke mappen die aan Windows-gebruiksprofielen gekoppeld zijn. Andere icoontjes die reeds op de schop zijn gegaan, zijn die van de Prullenbak en van de aanwezige partities/schijven.

Fluent Design

Bedoeling is dat Windows 10 op den duur een consistenter uiterlijk krijgt dat gebaseerd is op de Fluent Design-huisstijl, met ronde hoeken en kleurverloop (van licht naar donker) als basis. Je ziet dit ook al terug in de icoontjes van andere producten van Microsoft, waaronder Office en de nieuwe Edge-browser.

Wanneer het nieuwe uiterlijk van de mappen in de Verkenner ook de reguliere Windows 10-versie siert, is nog niet bekend.