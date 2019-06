Opgeven socialmedia-accounts bij visumaanvraag VS voortaan verplicht

2019-06-03T11:50:00

2019-06-03T11:44:28

Wie langer dan 90 dagen in de Verenigde Staten wil verblijven, heeft een geldig visum nodig. Bij de aanvraag daarvan is het voortaan verplicht om ook je socialmedia-accounts door te geven, naast mailadressen en telefoonnummers.

Het betreft dan de gegevens van de afgelopen vijf jaar, meldt persbureau AP. Onder andere Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn vallen onder de nieuwe regels. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken zijn de nieuwe maatregelen nodig om beter de identiteit van reizigers vast te kunnen stellen.

En ESTA dan?

Ben je van plan binnenkort een reisje naar de VS te boeken, dan is er nog niet direct reden om je accounts (desgewenst) grondig op te schonen. Wie slechts kort in het land wil vertoeven, vraagt daarvoor een ESTA aan in plaats van een volledig visum. Ook daarop kun je invullen waar je online allemaal actief bent, maar vooralsnog is dit niet verplicht.