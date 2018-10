Opnieuw problemen met Windows 10-update

Er zijn opnieuw problemen ontstaan met de nieuwe Oktober-update voor Windows 10. Nu blijkt dat bij een aantal gebruikers het geluid in het besturingssysteem niet meer werkt nadat dat update is geïnstalleerd.

De vorige versie van de Oktober-update was niet zonder problemen, maar ook de nieuwe editie - waar het probleem van per abuis verwijderde bestanden is opgelost - werkt niet helemaal naar behoren. Gebruikers die de update hebben gedownload en geïnstalleerd, klagen nu over audioproblemen.

Geen geluid

Bij veel gebruikers lijkt het erop dat het stuurprogramma voor de audiokaart niet of niet goed is geïnstalleerd, waardoor het niet mogelijk is om de audio in te schakelen. Wat de oorzaak van de problemen zijn, heeft Microsoft niet bekend gemaakt. Er lijkt een aantal oplossingen te zijn, die op de website Reddit zijn te lezen, maar of deze voor alle computers werken, moet nog maar blijken. Microsoft heeft zelf nog niet officieel gereageerd op de geluidsproblemen.