Opnieuw zeldzame retro-spelcomputer onder de hamer

2020-04-15T10:29:00

Veilinghuis Heritage Auctions heeft opnieuw een uniek stukje gamegeschiedenis in de aanbieding. Dit keer betreft het een demo-unit van Game & Watch, die rond de jaren 1979 - 1980 in een winkel heeft gestaan om klanten mee te lokken.

Game & Watch bestaat uit zo'n 60 soorten spelcomputertjes, elk op zakformaat en elk met een unieke game er op. In de jaren '80 waren ze zeer populair, wereldwijd gingen er meer dan 40 miljoen exemplaren van over de toonbank. Maar in het begin was het voor winkeliers lastig om de apparaatjes te adverteren, vanwege hun compacte formaat en de slecht leesbare lcd-schermpjes.

Zodoende ontstonden de demo-units zoals degene die nu geveild wordt. Een soort kleine arcadekast, met wel een typische Game & Watch-game er op maar op een groter scherm. Potentiële kopers kregen zo veel beter een indruk van het plezier dat ze uit de spelcomputers zouden halen.

Onder de plak

Opvallend is dat deze unit volgeplakt zit met stickers. Die horen er eigenlijk niet op te zitten, maar het veilinghuis besloot ze er op te laten. Dit omdat het apparaat erdoor meer authenticiteit uitstraalt. Het geeft de tijdsgeest extra goed weer. Zo zitten er stickers op van Pac-Man, Popeye, Mario en Garfield.

Het huidige hoogste bod staat op 575 dollar. Maar de verwachting is dat het apparaat veel meer gaat opleveren. Zo veilde men onlangs nog een zeldzame Nintendo Play Station. Daar werd uiteindelijk 360.000 dollar voor neergeteld. Overigens leuk weetje: de nieuwe eigenaar daarvan is Palmer Luckey, een van de mensen achter de Oculus Rift VR-bril.