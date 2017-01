Oprichter Pac-Man-uitgever Namco overleden

De oprichter van de Pac-Man-uitgeverij Namco, is op 91-jarige leeftijd overleden. Masaya Akamura overleed al op 22 januari, maar het bericht is vandaag pas naar buiten gekomen.

Het bedrijf Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company - dat later werd afgekort als Namco - en diverse spellen uitbracht zoals het wereldwijd bekende Pac-Man, werd in 1955 door Masaya Nakamura opgericht. In dat jaar waren er natuurlijk nog geen spelcomputers, maar het bedrijf had wel twee elektrische hobbelpaarden op het dak van het kantoor staan. Later dat jaar kwamen er ook hobbelpaarden op andere locaties bij.

Spelcomputer en Pac-Man

Pas in de jaren 70 werd het bedrijf bekend door de bouw en distributie van speelautomaten. Het spel Pac-Man - waarbij een geel poppetje zoveel mogelijk pac-dots moest verorberen en spoken moest ontwijken - werd pas in oktober 1980 wereldwijd bekend en versloeg daarmee de populariteit van games als Asteroids en Space Invaders. Uiteindelijk was Pac-Man over de gehele wereld op zo'n 293,822 speelautomaten te spelen.

Kill Screen

Pac-Man had officieel geen eindlevel, het spel kon door de manier waarop random speelvelden werden gegenereerd, oneindig doorgaan. Maar door een bug in de software was het vaak niet mogelijk om voorbij level 256 te komen. Dat kwam omdat Pac-Man zelf een 8-bit-spel was, en er daardoor boven de 255 levels geen nieuw level kon worden aangemaakt. Omdat alle tellers in het spel dan op nul worden gezet omdat er geen mogelijkheid meer was om een getal te verhogen, bestond level 256 uit willekeurige tekens, waardoor het spel niet meer te spelen was. In mei 2015 bestond Pac-Man precies 30 jaar.

Nakamura

Masaya Akamura heeft zelf nooit meegewerkt aan het spel Pac-Man, maar zorgde er wel voor dat het spel groot werd gemaakt. Over de exacte oorzaak van zijn dood is niets bekend gemaakt.