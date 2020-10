Optionele Windows 10-update verwijdert Flash

2020-10-28T10:36:00

2020-10-28T10:35:36

Microsoft heeft een update voor Windows 10 online gezet waarmee de Flash Player van Adobe uit het besturingssysteem wordt verwijderd. Begin volgend jaar komt deze automatisch op je pc binnen, voorlopig betreft het nog een optionele update.

Adobe stopt per 31 december aanstaande met de ondersteuning van Flash. Er komen dan onder andere geen beveiligingsupdates meer voor uit. Dit terwijl de Flash Player juist vaak doelwit is (geweest) van cybercriminelen. Websites die Flash-componenten bevatten, werken tegenwoordig vaak op modernere, veiligere alternatieven zoals HTML5.

Dat de meeste browsers Flash al een poosje blokkeren, heb je daardoor misschien niet eens gemerkt. Maar Flash-onderdelen zijn alsnog uit te voeren als je daar handmatig toestemming voor geeft. Ook daar komt een einde aan wanneer o.a. Google en Mozilla Flash rond de jaarwisseling volledig uit respectievelijk Chrome en Firefox verwijderen.

Flash verwijderen uit Windows 10

Ook Microsoft doet hieraan mee. Flash werkt namelijk rond dezelfde periode ook niet meer in de Edge-browser. Het bedrijf brengt echter nu alvast een update uit om Flash handmatig uit Windows 10 te verwijderen. Er zitten alleen wel wat haken en ogen aan, waardoor het de vraag is of het veel nut heeft om de update nu al uit te voeren.

Update KB4577586 is te downloaden via de Microsoft Update-catalogus. Maar alleen voor Windows 10-versies tot aan de mei-update van 2019. Heb je bijvoorbeeld al de Windows 10 oktober 2020-update op je systeem, dan is de update daarvoor nog niet beschikbaar. Mogelijk dien je te wachten tot de update begin 2021 via de automatische Windows-updatemethode wordt aangeboden.

Beperkingen

De site BleepingComputer merkt daarnaast op dat de update alleen de variant van Flash verwijderd die standaard onderdeel uitmaakt van Windows 10. Handmatige Flash Player-installaties blijven onaangeroerd. Ook werkt Flash-content nog steeds in Edge en andere browsers. De update zorgt er wel ook voor dat Flash naderhand niet opnieuw op je pc te installeren is.

Sterker nog, de installatie van deze hele update is niet ongedaan te maken. Zou je terugwillen naar een versie van Windows 10 mét ingebouwde Flash Player, dan zou je een schone installatie moeten uitvoeren.