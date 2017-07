Orii is slimme ring voor handsfree bellen

2017-07-24T10:30:00

2017-07-24T10:21:18

Handsfree bellen zonder dat er een bluetooth-speaker in je oor zit, dat is het idee achter de slimme ring Orii. Dat veel mensen er op zitten te wachten, blijkt uit een succesvolle investeringscampagne op Kickstarter.

De makers zochten 30.000 dollar maar zijn inmiddels al over de 100.000 dollar heen, met nog 24 dagen te gaan. De Orii is op Kickstarter te bestellen voor 119 dollar, leveringen vinden vervolgens plaats in februari 2018.

Orii maakt net zoals sommige koptelefoons gebruik van 'bone conduction'. Door je vinger met ring tegen je oor aan te houden, komt audio van je smartphone via je botten in je binnenoor terecht. Uiteraard zit er ook een microfoon in.

Spraakassistent

Daarnaast is er integratie met Google Now en Siri, waardoor je via de ring bijvoorbeeld agenda-afspraken kunt noteren, notities aanmaken, zoekopdrachten geven en nog veel meer. De Orii staat via bluetooth in verbinding met je smartphone.