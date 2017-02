Ouderen vaker op Facebook en WhatsApp

2017-02-03T09:31:00

2017-02-03T09:32:32

Ouderen zijn telkens vaker op Facebook en WhatsApp te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van Newcom onder meer dan 8000 Nederlanders.

In de leeftijdscategorie 65 - 79 jaar heeft 68 procent een Facebook-account, krap 10 procent meer dan vorig jaar. Onder de 80-plussers zit 61 procent op Facebook, een flinke stijging ten opzichte van 2016. Toen werd nog 46 procent gemeten.

WhatsApp

Ouderen zijn ook atiever geworden op WhatsApp. 61 procent van de 65-plussers tot 79 jaar gebruikt de chatapp (53 procent in 2016), in de categorie 80+ heeft 36 procent WhatsApp op zijn telefoon staan (17 procent in 2017).

Jongeren

WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram zijn de populairste sociale platformen. Twitter is buiten de top 5 gevallen. Met name jongeren in de leeftijd 15 - 19 jaar zijn daarnaast veel op SnapChat en Instagram actief. Ouderen gebruiken deze apps nauwelijks.