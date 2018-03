'Ouderen vaker voor sleepwet dan jongeren'

Ouderen vinden het over het algemeen minder zorgelijk dat de AIVD meer bevoegdheden krijgt tot aftappen van telefoon- en internetverkeer dan jongeren, en stemmen daardoor aanstaande woensdag eerder vóór de nieuwe wet dan tegen.

Dat meldt de NOS op basis van onderzoek door I&O Research. Er is een duidelijke correlatie te zien tussen stemgedrag en leeftijd. Ouderen boven de 50 zijn grotendeels voor de nieuwe inlichtingenweg. Bij jongeren is het juist andersom.

Als reden geven zij aan dat de 'sleepwet' een te grote aantasting van onze privacy is. Ook hebben ze weinig vertrouwen in het toezicht, dat door de wet juist scherper geregeld is. 50-plussers kijken daar over het algemeen toch anders tegenaan.

Waarschijnlijk voor

Het begint er op te lijken dat de uitslag van het referendum woensdag in het voordeel van de inlichtingendiensten uitpakt. Hoe het ook zij, de wet komt er hoe dan ook. De initiatiefnemers achter het referendum wilden vooral de publieke discussie aanwakkeren, wat gelukt is.