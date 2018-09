Outlook-software krijgt opgeschoonde interface

2018-09-05T10:40:00

2018-09-05T15:50:37

Microsoft brengt binnenkort een verbeterde versie van de Outlook-software uit voor Office 365-abonnees. Vooral de interface gaat op de schop, zodat je sneller de meestgebruikte functies terug kunt vinden.

De makeover zie je straks met name terug in het menu bovenin beeld, ook bekend als de ribbon (lint in het Nederlands). Nu zit dat nog helemaal volgepropt met allerlei functies die je waarschijnlijk zelden tot nooit gebruikt. Daar is flink de bezem door gegaan, voor een nieuwe ribbon met focus op wat er echt toe doet. Zoek de verschillen hieronder (boven: oud, onder: nieuw).

Neemt niet weg dat zaken zoals een koppeling met OneNote of het voorlezen van e-mails nog steeds beschikbaar zijn. Ze zitten alleen verstopt onder de drie bolletjes, helemaal rechts van het menu.

Overzichtelijker

Het blijft niet alleen bij een nieuwe ribbon, er zijn meer aanpassingen gedaan om de mailbox overzichtelijker te krijgen. Wanneer je een mail markeert als belangrijk (via het vlag-icoontje), dan krijgen die voortaan een duidelijke, lichtgele achtergrondkleur. Zo springen deze mailtjes er beter uit.

Wanneer?

Verder worden groepen en mappen op nieuwe manieren gerankschikt, en wordt het eenvoudiger om agenda-afspraken aan te maken en daarvoor contacten uit te nodigen. De nieuwste Outlook-versie is nu alleen nog beschikbaar voor testers, in een later stadium worden de aanpassingen uitgerold naar alle Office 365-gebruikers.