Outlook krijgt opgeruimde inbox met filters

2017-02-13T10:00:00

2017-02-13T09:59:53

Microsoft is zijn mail-app Outlook opnieuw aan het inrichten met de Focused Inbox-functie. Sommige Windows 10-gebruikers kunnen daar al mee aan de slag.

De Focused Inbox is over komen waaien van de mobiele versie van Outlook. Zodra de optie wordt ingeschakeld, worden 'onbelangrijke' mailtjes zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen van webshops gescheiden van belangrijkere berichten, zoals die van vrienden of collega's. Erg origineel is het niet, Gmail van Google werkt bijvoorbeeld al tijden zo. Maar handig is het wel.

Wanneer?

Onduidelijk is nog wanneer de verbeterde Outlook-app beschikbaar komt voor iedereen. Windows Insiders konden het al proberen, waardoor het leek alsof Microsoft het achter de hand hield voor de Creators Update van Windows 10. De site MSPowerUser meldt echter dat sommige reguliere Windows 10-gebruikers de nieuwe inbox nu al zien.