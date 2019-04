OV-chipkaart misbruikt door phishers

2019-04-23T10:35:14

2019-04-23T10:46:59

Heb je een OV-Chipkaart en heb je toestemming gegeven om het saldo automatisch op te waarderen? Pas dan op, want er doet sinds een paar dagen een vervelende phishing-mail de ronde.

In de mail, die afkomstig lijkt te zijn van de bank KNAB, staat: U heeft TLS/KlantenservOV-Chipk. gemachtigd om eenmalig geld van uw rekening af te schrijven. Deze afschrijving vindt op 04 maart 2019 via een Europees incasso plaats. U ontvangt dit bericht zodat u kunt controleren of de afschrijving terecht is.

Is de afschrijving niet terecht? Dan kunt u deze weigeren. Klik hier.

Onder ‘hier’ zit een url die eindigt op .php (een scripttaal) waar je maar beter niet op kunt klikken.

Vreemd bedrag

De kans dat mensen in deze mail trappen, is gelukkig niet heel groot. Wie met de muis over het afzender hoovert, ziet een naam die niets te maken heeft met KNAB of de OV-chipkaart. Daarnaast staat er in de onderwerpsregel een andere afschrijfdatum dan de datum die in het bericht genoemd wordt. Ook is het bedrag dat afgeschreven zou worden vreemd: 61 euro is namelijk niet een van de bedragen die je kunt selecteren wanneer je automatisch opladen aanzet. Maar de phishers gaan er waarschijnlijk van uit dat de meeste mensen niet meer weten welke bedrag zij ooit gekozen hebben.

Al met al zijn er genoeg 'rode vlaggen' om deze mail links te alten liggen.Heb jij een mail gekregen over je OV-chipkaart en wil je checken of een mail echt van TLS (de makers van de ov-chipkaart) is? Dan kan hier.