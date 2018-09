Overal airco én smartphone opladen met Coolingstyle

2018-09-04T14:00:00

2018-09-03T16:17:54

De zomer zit er alweer bijna op en we hebben niets te klagen gehad. Hoewel, wat extra koele lucht was vaak welkom. Coolingstyle is een draagbare airconditioner die overal makkelijk mee naartoe te nemen is.

Handig voor op het strand of in de caravan. Het apparaat werkt op zijn eigen accu, maar is bijvoorbeeld ook aan te sluiten op de sigarettenaansteker van je auto.

Oplader inbegrepen

En helemaal hip: er zitten twee usb-poorten in voor het opladen van smartphones. De luchtige gadget komt pas in 2019 uit en kost dan rond de 500 dollar. Het streefdoel op Kickstarter is in elk geval gehaald.