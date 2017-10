Overal in huis wifi met devolo dLAN 1200 triple+

2017-10-19T10:00:00

2017-10-19T09:50:00

In een gemiddeld huishouden worden telkens meer apparaten aangesloten op internet. Vaak draadloos, maar voor een stabiele en snelle verbinding blijft een kabel in veel gevallen een must. De nieuwe dLAN 1200 triple+ adapter van devolo is daarom voorzien van maar liefst drie ethernet-aansluitingen.

Het betreft een powerline-adapter, wat betekent dat het signaal viaje elektriciteitsnetwerk wordt doorgeloodst. In tegenstelling tot wifi-repeaters gaat er dan ook geen snelheid verloren, en is er geen sprake van storingen door muren of plafonds.

Ook draadloos

Neemt niet weg dat de adapter ook gewoon wireless kan uitzenden, als het moet. Een starterkit wordt verkocht voor 149,99 euro.