Overheid kondigt Europees keurmerk voor veilige clouddiensten aan

2019-06-18T10:16:39

2019-06-18T10:18:15

We werken steeds vaker in de cloud en we bewaren steeds meer in de cloud. Maar hoe weet je of de dienst die je daarvoor gebruikt betrouwbaar is? Een nieuw Europees keurmerk moet aan die twijfel een einde maken.

Het keurmerk voor veilige clouddiensten is onderdeel is van een bredere Europese wetgeving voor cybersecurity-certificering van ICT-producten en diensten. Een werkgroep waarin verschillende internationale partijen hebben samengewerkt heeft inmiddels een voorstel ingediend, dat waarborgt dat aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen. Dit geeft gebruikers zekerheid over de veiligheid van de clouddienst en hun data.

Cloud-aanbieders vergelijken

Omdat aangesloten aanbieders aan dezelfde digitale veiligheidseisen voldoen, wordt het makkelijker om binnen de EU verschillende aanbieders te vergelijken. Het Europese Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) zal het voorstel van de werkgroep nu verder uitwerken

"Zekerheid is belangrijk"

Focco Vijselaar, Directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken, is blij met het voorstel. “Clouddiensten worden steeds belangrijker voor de Europese digitale economie. Nederland heeft als internationaal georiënteerde economie en knooppunt van data in het bijzonder belang bij een veilig en toegankelijk digitaal domein. Ik ben blij dat er op Europees niveau een stap wordt gezet om meer zekerheid over de veiligheid van clouddiensten te bieden.”