Overheid: Verwijder onze onveilige NL-Alert-app

2020-05-01T09:19:00

2020-05-01T09:18:41

Minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid raadt gebruikers van de officiële NL-Alert-app aan deze weer van hun toestel te verwijderen. Dit omdat er een datalek in de app is ontdekt.

Begin maart lanceerde de Rijksoverheid een NL-Alert-app als aanvulling op het reeds bestaande NL-Alert-systeem. Gebruikers ervan krijgen een pushmelding zodra er in hun buurt sprake is van een noodsituatie. Dit op basis van de locatiegegevens van het toestel waarop de app geïnstalleerd staat.

Nu blijkt echter dat die informatie doorgestuurd werd naar een 'externe' dienst, zonder dat daarvoor toestemming werd gevraagd. Dat is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dus is er sprake van een datalek. Er wordt nu gewerkt aan een update voor de app, die 'binnen enkele dagen' klaar moet zijn. Tot die tijd kun je de app het beste verwijderen.

Zonder die app krijg je NL-Alerts overigens nog steeds op de gewoonlijke manier binnen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat 85 procent van de Nederlanders NL-Alerts ontvangt. Dat is dus nog niet iedereen, maar sinds de start in 2015 zijn het er wel telkens meer. Toen betrof het nog 49 procent.

Corona-app

Sinds kort werkt de overheid ook aan een app die het aantal coronabesmettingen beter in kaart moet brengen. Je krijgt een melding als je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. Bluetooth zou daarin een rol moeten spelen. Experts uiten hun zorgen over de mogelijke privacyschending door zo'n app. Het datalek in de NL-Alert-app komt voor de overheid dan ook bijzonder ongelegen.