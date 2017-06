Overheid werkt aan inloggen DigiD met rijbewijs

2017-06-23T16:54:00

2017-06-23T16:51:13

Vanaf de eerste helft van 2018 moet je op overheidssites kunnen inloggen met je rijbewijs, die daarvoor wel van een speciale chip moet zijn voorzien. Dat is een nieuwe stap in de richting van het nieuwe eID-stelsel, de opvolger van DigiD.

Na de rijbewijzen volgen ook identiteitsbewijzen met DigiD-inlogchip, eind 2018 of begin 2019. Tevens is het de bedoeling dat je straks kunt inloggen op overheidssites met je bankpas.

In de brief wordt een onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat Nederlanders nog sceptich tegenover de opvolger van DigiD staan. Men begrijpt niet waarom een nieuwe inlogmethode wenselijk is en waarom het op zoveel verschillende manieren moet kunnen.

"Gevoel speelt bij eID een belangrijke rol; DigiD is vertrouwd, er is scepsis jegens het onbekende," schrijft demissionair minister Ronald Plasterk. Hij verwacht dan ook dat we er wel aan gaan wennen zodra het nieuwe systeem op grote schaal wordt uitgerold.

Veiliger

Er komen dus inlogmethoden bij, maar er valt er ook eentje af. Inloggen op DigiD met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is volgens de overheid niet veilig genoeg, en daarom wordt die methode uitgefaseerd. Wie daarna wil inloggen op DigiD, kan dat doen met tweestapsverificatie. Er wordt dan ter controle een code per sms verstuurd. Sinds kort is ook inloggen via de DigiD-app een optie.