Overstap Windows 10: Tijd dringt voor Nederlandse gemeenten

2019-10-09T09:54:00

2019-10-09T09:40:35

Over vier maanden stopt Microsoft met het uitbrengen van beveiligingsupdates voor Windows 7. Voor Nederlandse gemeenten begint de tijd dan ook te dringen, omdat die nog niet allemaal over zijn op Windows 10.

Techsite Tweakers bracht in kaart in hoeverre onze gemeenten de migratie naar Windows 10 hebben afgerond en benaderde daarvoor in totaal 344 gemeenten. Die gaven lang niet allemaal antwoord. Maar van degenen die dat wel deden, is nu vastgesteld dat ongeveer een derde klaar is met de overstap.

Voor de meesten geldt dat het upgrade-proces wel al is gestart, soms zelfs al jaren geleden. Deze gemeenten zijn alleen nog niet zo ver dat alle systemen op Windows 10 draaien. Zo moet onder andere getest worden of alle programma's die op de pc's geïnstalleerd staan, zonder problemen blijven werken.

Op gang komen

Ook wordt er verschil gemaakt tussen pc's die met internet verbonden zijn en computers die dat niet zijn. Die eerste categorie vormt een veel groter beveiligingsrisico en deze systemen gaan dus als eerste over op Windows 10. De kosten van de migratie lopen per gemeente sterk uiteen, mede doordat iedere gemeente deze op zijn eigen manier berekend.

Circa tien gemeenten geven eerlijk toe de deadline van 14 januari 2020 niet te gaan halen. Zij kunnen mogelijk wel een beroep doen op Microsoft om de Windows 7-ondersteuning voor hen te verlengen.