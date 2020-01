Overstappen of niet: Vier opties voor Windows 7-liefhebbers

2020-01-24T09:00:00

2020-01-24T15:10:46

Het is je vast niet ontgaan dat Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 inmiddels officieel heeft stopgezet. Maar betekent dit dat je direct moet overstappen naar Windows 10? In dit artikel schetsen we vijf potentiële scenario's.

Microsoft stopte op 14 januari 2020 met de ondersteuning van dit besturingssysteem. Veel gebruikers zweren nog bij het uit 2009 daterende OS, maar updates komen er niet meer voor uit en beveiligingslekken worden niet meer gedicht. Is het dan wel slim om Windows 7 nog te blijven gebruiken, of moet je nu toch overstappen naar Windows 10?

Windows 7 was (en is nog steeds) voor velen het meest stabiele besturingssysteem dat Microsoft heeft uitgebracht. Het zal nooit zo zijn dat Microsoft het gebruik van Windows 7 gaat blokkeren. Kortom: werk je nu met Windows 7 en wil je dat blijven doen? Dan blijft het besturingssysteem gewoon werken. Dat brengt ons bij scenario 1.

(Een optie die we niet bespreken, is virtualisatie. Lees meer over Windows 7-virtualisatie in Windows 10 bij onze collega's van PCM.)

Scenario 1: Windows 7 blijven gebruiken

Je kunt Windows 7 dus gewoon blijven gebruiken, houd dan rekening met de volgende zken. Er worden vanaf 14 januari 2020 geen updates meer uitgebracht en beveiligingslekken worden niet meer gedicht. Dat betekent dat – als je Windows 7 wilt blijven gebruiken – je een extreem goed antiviruspakket met ingebouwde firewall moet hebben. Zorg ervoor dat alle software die je gebruikt voor internet, zoals je browsers, mailprogramma’s en andere software altijd up-to-date is.

Maar houd er wel rekening mee dat het lang niet altijd mogelijk is om alle programma’s bij te werken. Ook softwaremakers stoppen op een bepaald moment met de ondersteuning van Windows 7, bijvoorbeeld omdat ze gebruik willen maken van extra functies die alleen in Windows 10 werken. We kunnen je geen lijst geven van software die wel of niet blijft werken onder Windows 7, dus je zult het zelf aan levende lijve moeten ondervinden.

Houd bij het blijven gebruiken van Windows 7 ook goed de gevaren in je achterhoofd: er zijn nog steeds criminelen die hun pijlen richten op Windows 7, dus grote kans dat er – na het verlopen van de ondersteuning van Windows 7 op 14 januari 2020 – ineens lekken kunnen worden misbruikt die niet eerder bekend zijn gemaakt. Juist omdat die ondersteuning is gestopt en Microsoft dus geen aandacht meer besteedt aan de beveiliging, is de kans groter dat Windows 7 weer een doelwit wordt van personen die het op je bestanden hebben gemunt.

Scenario 2: Windows 7(-programma’s) naast Windows 10 gebruiken

Als je nu Windows 7 nog gebruikt, kunnen we ons voorstellen dat je dat niet doet op een snelle Intel Core i9-computer van een half jaar oud, maar draait het besturingssysteem op een computer van zo’n 5 tot 8 jaar oud. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om de overstap te maken naar Windows 10 in combinatie met een nieuwe pc of laptop. Je oude computer kan dan gewoon dienen als ‘terugval’-computer voor het geval je bepaalde software wil blijven gebruiken dat niet onder Windows 10 werkt.

Zo lang je je aan de voorwaarden beschreven bij scenario 1 houdt, dus gebruik van een goede firewall en antivirusprogramma, is er niet zoveel aan de hand. Misschien hoeft die oude pc dan niet eens online te zijn, waarmee je de risico’s sterk zou beperken. Maar vergeet ook niet dat Windows 10 uitgebreide functionaliteit bevat waarmee het mogelijk is om een softwareprogramma in een ‘compatibiliteitsmodus’ te draaien.

De functie is al sinds jaar en dag aanwezig, en kan helpen om oude Windows-programma’s onder Windows 10 aan de praat te krijgen (en te houden). Zo heb je het beste van beide werelden; je oude programma draait als vanouds en je hebt een beveiligd, snel en up-to-date besturingssysteem tot je beschikking. Heb je een nieuwe Windows10-computer? Probeer deze functie dan eens uit, wellicht is het een prima oplossing voor je oude Windows 7-programma en kan het een reden zijn om de overstap helemaal te maken.

Scenario 3: Windows 7 upgraden naar Windows 10

Een paar jaar geleden kon je via een speciale webpagina van Microsoft een gratis upgrade uitvoeren naar Windows 10. Die pagina was bedoeld voor mensen met een beperking, die in Windows 7 gebruik maakten van bijvoorbeeld de functies Verteller en Vergrootglas. Zij konden voor een langere periode gratis upgraden naar Windows 10 via een op die webpagina beschikbare tool. Die tool was feitelijk voor iedereen te gebruiken, maar die mogelijkheid is inmiddels verdwenen.

Toch kun je nog steeds gratis upgraden naar Windows 10. Via voorgaande link kun je namelijk een updatetool downloaden die in eerste instantie bedoeld lijkt te zijn om je bestaande Windows 10-installatie bij te werken, maar werkt ook voor Windows 7. Als je de genoemde pagina bezoekt vanaf een Windows 7-computer zie je de knop Hulpprogramma nu downloaden. De Media Creation Tool wordt gedownload. Na het starten krijg je twee opties te zien: Deze pc nu bijwerken en Installatiemedia voor een andere pc maken. Kies je voor Deze pc nu bijwerken, dan zal de tool jouw bestaande Windows 7-versie upgraden naar Windows 10.

Windows 10 wordt op de achtergrond eerst gedownload voordat de daadwerkelijke upgrade begint. Let wel goed op, want je krijgt tijdens het updateproces nog wel de vraag welke onderdelen je wilt behouden: het is namelijk ook mogelijk om een schone installatie uit te voeren, waarbij je alle programma’s en documenten kwijtraakt (!).

Heb je een scala aan programma’s die je wilt blijven gebruiken, dan kies je voor Persoonlijke bestanden en apps behouden. Met die optie worden ook je bestaande inlogaccounts bewaard en hoef je dus niets meer opnieuw in te stellen – behalve de nieuwe privacy-instellingen. Wil je liever Windows 10 schoon installeren, kies dan voor de optie Niets.

Nadat je de wizard hebt doorlopen, wordt je computer een paar keer opnieuw opgestart en heb je binnen een uur een complete, bijgewerkte Windows10-machine. Installaties van Windows 7 Home Basic of Home Premium worden bijgewerkt naar Windows 10 Home. Windows 7 Professional en Ultimate worden geüpgraded naar Windows 10 Pro.

Scenario 4: Windows 10 gebruiken, maar dan met Windows 7-uiterlijk

Maakt het je eigenlijk niet zoveel uit hoe het besturingssysteem op de achtergrond werkt, maar ben je vooral verknocht aan het kenmerkende uiterlijk van Windows 7 en kun je juist daar geen afscheid van nemen? Dan zijn er voor Windows 10 tal van mogelijkheden om de herkenbare Windows7-interface voor een deel terug te krijgen in dat besturingssysteem. Een van de meest bekende tools is bijvoorbeeld het gratis Classic Shell, waarmee je het Windows10-startmenu makkelijk kunt omtoveren naar een (bijna) Windows7-uiterlijk. Verder pakt de tool ook een groot deel van alle andere schermen in Windows 10 aan, zodat je daar ook kunt genieten van de Windows7-look.

Een andere tool voor het aanpassen van je startmenu, is StartIsBack. Deze software emuleert het oude startmenu van Windows 7 net even een tikje beter dan ClassicShell. StartIsBack is weliswaar niet gratis, maar wel erg goedkoop. Er is een 30dagen-versie beschikbaar waarmee je de software op je gemak kunt uitproberen. Ben je overtuigd van de meerwaarde, dan kun je de volledige versie met levenslange licentie aanschaffen voor nog geen 4 dollar (circa 3,60 euro).

De interface van Windows 10 zit behoorlijk diep ingebakken in de code, dus het is niet voor alle onderdelen mogelijk is om een Windows 7-uiterlijk te creëren. ClassicShell kan bijvoorbeeld wel extra pictogrammen toevoegen aan de taakbalk van de Verkenner, maar de kenmerkende menu’s krijg je er niet mee terug.