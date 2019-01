Ozone Nuke Pro: Betaalbare 7.1-koptelefoon

2019-01-10T10:00:00

2019-01-10T08:25:24

Dat niet alle gaming-koptelefoons een dure investering zijn, bewijst de Ozone Nuke Pro. Deze headset is betaalbaar en voorziet alsnog in de behoefte aan 7.1 surround sound.

Tijdens het racen is het dan net alsof iemand je echt voorbij zoeft, terwijl in shooters je de kogels om de oren vliegen. Opvallend is dat dit model een externe geluidskaart in de kabel heeft zitten.

Microfoon los

Dit zorgt volgens de makers voor een hoogwaardig geluidsbeeld mogelijk maakt. Wanneer je de microfoon niet gebruikt, is-ie los te koppelen. Dan de adviesprijs. Die is 59,90 euro.