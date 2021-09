Paint krijgt nieuw likje verf in Windows 11

2021-09-29T10:26:00

2021-09-29T10:22:21

Paint is sinds jaar en dag het standaard tekenprogramma van Windows en kan op Windows 11 dan ook niet ontbreken. Daar hoort een opgefriste interface bij, die Microsoft nu uit de (schilder)doeken doet voor testers van het aankomende besturingssysteem.

Meest in het oog springend zijn de ronde hoeken, waarmee Paint aansluit bij de andere vensters binnen Windows 11. De ronde vormen zie je ook terug in de icoontjes, bijvoorbeeld van de inktkleuren.

Verder past de achtergrondkleur van het hoofdvenster zich automatisch aan het gekozen thema en de bureaubladachtergrond aan. In een later stadium volgt nog een donker thema dat voor Paint afzonderlijk in te stellen is.

Bijna op het hakblok

Eigenlijk is het niet zo vanzelfsprekend dat Paint nog in Windows zit. Enkele jaren terug was Microsoft van plan de oudgediende software (reeds sinds Windows 1.0 van de partij) uit Windows 10 te halen. Het idee daarachter was dat er met de komst van Paint 3D een waardige opvolger van bestond en dat twee Paint-versies in Windows naast elkaar verwarrend zou zijn.

Het rekende het bedrijf online op dusdanig veel kritiek, dat de 'oude' versie van Paint toch mocht blijven. En nu dus ook de overstap naar Windows 11 maakt.

Windows 11 releasedatum

Ben je Windows Insider en draai je Windows 11 al, dan is de vernieuwde Paint nu als update binnen te halen. Het is nog even de vraag of deze variant ook deel uitmaakt van de eerste consumentenversie van Windows 11, die op 5 oktober uitkomt. Met de PC Health Check-app controleer je of jouw pc aan de systeemeisen voldoet. Lees hier nog veel meer over Windows 11.