Google bouwt paniekknop in Android

2017-07-11T11:29:00

2017-07-11T11:19:53

De kans dat je Android-telefoon besmet raakt met malware is klein. Onmogelijk is het echter niet. Android Nougat blijkt nu uitgerust te zijn met een panic button die inspeelt op de natuurlijke reactie van gebruikers op dit soort kwaadwillende apps.

Leden van XDA Developers, een website voor Android-ontwikkelaars, ontdekten de paniekknop in Androids versie 7.1 en later. Door snel vier keer achter elkaar op de homeknop te drukken wordt de gebruiker teruggebracht naar het beginscherm, ook wanneer een kwaadwillende app dit probeert te voorkomen.

Google heeft de functie toegevoegd zonder daar iets over te zeggen. De paniekknop is dan ook niet een grootse toevoeging; slechts een zeer klein deel van de Android-toestellen besmet is met malware.

Niet standaard

De nieuwe functie niet op alle toestellen ingeschakeld. In- en uitschakelen van de knop is op dit moment nog erg omslachtig; je pakt de SystemUI-apk uit en verandert variabele config_backPanicBehavior in het config.xml-bestand. Wachten is nu dus op een optie in het menu.