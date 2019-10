Patch voor onveilige vingerafdrukscanner Galaxy S10

2019-10-18T09:35:22

2019-10-18T09:30:01

Samsung werkt aan een patch die ervoor moet zorgen dat de vingerafdrukscanner van de Galaxy S10-serie niet meer te foppen is. Het enige wat daar namelijk voor nodig blijkt, is een transparante 'screen protector'.

Samsung Galaxy S10-modellen hebben een vingerafdrukscanner onder het scherm. Net zoals veel andere recente toptoestellen. Verschil met de concurrentie is de toegepaste techniek. De ultrasone scanner maakt een 3D-scan van de vingertop, wat nauwkeuriger én veiliger zou moeten zijn dan de optische scanners in andere telefoons.

Zit er echter een screen protector tussen het scherm en je vinger, dan is het toestel te ontgrendelen met iedere vingerafdruk. Een Brits koppel ontdekte dat en vertelde het aan The Sun. Daarna doken online meerdere filmpjes op van mensen die het trucje na konden doen. Volgens Samsung is dit softwarematig op te lossen en daarom wordt er nu gewerkt aan een update.

Nog een update

In de tussentijd is het aan te raden de vingerafdrukscanner niet te gebruiken. De toestellen zijn ook op andere manieren te vergrendelen, bijvoorbeeld met een pincode. Het is overigens niet de eerste keer dat Samsung een update voor de scanner uitbrengt. Eerder dit jaar bleek deze namelijk ook al voor de gek te houden met een 3D-print van een vingerafdruk.