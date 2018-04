Peperdure Huawei-smartphone heeft vingerafdrukscanner in scherm

2018-04-24T10:00:00

2018-04-23T16:44:35

Als je een paar honderd euro al veel vindt voor een smartphone, schrik dan niet van de prijs van de Huawei Porsche Design Mate RS. Toch belichten we hem even, omdat het een van de eerste telefoons is met een vingerafdrukscanner in het scherm.

Naar verwachting zien we deze ontwikkeling de komende tijd in meer smartphones terug. Bijzonder is dat er aan de achterkant nóg een vingerafdrukscanner zit, eigenaren bepalen dus zelf wat ze het handigst vinden.

Alle camera's

Daarnaast zitten maar liefst vier camera's op; eentje aan de voorkant en drie aan de achterkant. Onder de motorkap vinden we de nieuwste Kirin-processor terug in combinatie met 6 GB werkgeheugen. En dat voor maar 1695 euro.