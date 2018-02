Perfect geluid voor ieder oor met Nuraphone

2018-02-20T10:00:00

2018-02-19T16:48:31

Iedereen hoort muziek op zijn eigen manier. Daarom lees je ook vaak verschillende meningen over dezelfde koptelefoon; ieder oor onderscheidt hoge en lage tonen net even anders. De makers van de Nuraphone hebben daar iets op gevonden.

Deze headset maakt een geluidsprofiel aan dat past bij je persoonlijke muziekbeleving. Zo worden hoge tonen bijvoorbeeld wat sterker aangezet, wanneer je deze lastig verstaat.

Over-ear én in-ear

Opvallend is verder de vorm. Het is een model dat over de oren gedragen wordt, maar aan de binnenkant zitten alsnog oordoppen die in je oren gaan. De adviesprijs is relatief hoog, 399 euro.