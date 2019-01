Petitie voor behoud XS4all krijgt veel steun

2019-01-14T10:05:00

2019-01-16T10:08:13

Een petitie voor het behoud van internetprovider XS4all is op het moment van schrijven al krap 30.000 keer ondertekend. Dit nadat moederbedrijf KPN eerder bekendmaakte te gaan stoppen met de merknaam. Ook Yes en Telfort verdwijnen.

KPN wil de 'sterke eigenschappen' van de individuele merken samenvoegen onder de KPN-merknaam, zoals de sterke klantenservice van XS4all en de budgetvriendelijke abonnementen van Telfort. De provider benadrukt dat er voor huidige klanten niets gaan veranderen. XS4all zelf verklaart daarnaast: 'U kunt van ons de service blijven verwachten die u van ons gewend bent.'

Veel XS4all-abonnees vrezen echter het tegenovergestelde. Hoewel abonnementen van XS4All relatief duur zijn, krijgen klanten daar de nodige expertise voor terug. Zo biedt de provider een eigen virusscanner en doet het niet moeilijk over het installeren van een eigen modem. De verwachting is dat er tijdens het proces, dat tussen 2019 en 2020 moet starten, sowieso banen gaan verdwijnen.

Premium product

Een van de ondertekenaars van de petitie is Doke Pelleboer, ex-directer van XS4all. Hij geeft aan dat de toekomst van XS4all onder KPN in het verleden wel vaker onzeker is geweest. Hij spreekt nu van 'het weggooien van een premium product'. Of KPN onvermurwbaar is, moet nog blijken. Wil je ook je steam laten horen? Je vindt de petitie hier.