Philips brengt Hue Sync uit voor Windows en macOS

2018-06-01T11:11:00

2018-06-01T11:08:48

Philips introduceert vandaag de Hue Sync-software. Hue-lampen zijn daarmee te synchroniseren met de muziek, films en games die je afspeelt op je pc. Het effect heeft veel weg van de Ambilight-tv's van Philips.

De slimme lampen kunnen miljoenen kleuren vertonen, in allerlei sfeervolle combinaties. Dit regel je normaliter via de Hue-app op je telefoon. Met Hue Sync worden de kleuren en patronen van de lampen afgestemd op de kleuren van een film of game, of het ritme van de muziek op je computer.

Samen met app

Om met de Hue Sync-software aan de slag te gaan, dien je eerst een zogeheten Entertainmentruimte aan te maken in de Hue-app. Hier kies je welke lampen je wil synchroniseren en waar die zich in je huishouden bevinden. Daarna installeer je Hue Sync via de Philips-site, en koppel je je Hue Bridge aan je Sync-software.

Binnenkort vertellen we je meer over de installatie en de instellingen van deze software.