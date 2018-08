Philips Hue Adore is slimme badkamerspiegel

2018-08-23T14:00:00

2018-08-23T09:27:35

Philips heeft een missie. Iedere kamer in je huis heeft slimme Hue-lampen nodig. Naast de standaard lampen voor in woonkamers en keukens, verkoopt de fabrikant nu ook deze Adore-spiegel.

Die is voor in de badkamer bedoeld en is zodoende tegen vochtige omgevingen en spetters beschermd. De rand geeft licht, in 50.000 verschillende tinten wit (dus helaas geen andere kleuren).

Bedienen op afstand

In het pakket zit standaard een dimmer, die ook aan de muur te bevestigen is. Bediening kan ook via de Hue-app of automatisch gesynchroniseerd met andere Hue-lampen, mits je de Hue Bridge in huis hebt. De Adore kost 249,99 euro.