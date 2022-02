Philips Hue-app geeft gebruikers extra scènes

2022-02-02T09:28:00

2022-02-02T09:29:36

De Philips Hue-app, waarmee je slimme lampen in huis bedient, kreeg onlangs een update. Die update geeft gebruikers nieuwe scènes om mee te spelen.

Een paar maanden geleden bracht Signify, het bedrijf achter Philips Hue, nog een grote update uit voor de app die hoort bij het slimme systeem waarmee je lampen in huis bedient. De app kreeg een complete make-over, inclusief een aantal nieuwe mogelijkheden. Nu is er wederom een update beschikbaar, die iets minder groot in omvang is.

Philips Hue-update beschikbaar

De kleine, maar fijne Philips Hue-update geeft gebruikers toegang tot nieuwe scènes. Het betreft twee nieuwe categorieën waar meerdere mogelijkheden in staan. De nieuwe categorieën zijn Weelderig en Futuristisch.

Weelderig bevat termen als Amberbloesem, Geschilderde lucht, Oranje velden en Blauwe planeet en zet daarmee vooral in op zachtere en levendige kleuren. Futuristisch moet het meer hebben van rijkere en ietwat fellere kleuren, met omschrijvingen als Soho, Magneto, Disturbia en Dampgolf. Toegegeven, dergelijke omschrijvingen zeggen soms weinig over de kleuren die je te zien krijgt. Mocht je zelf Philips Hue gebruiken thuis, ontdek de nieuwe scènes dan ook vooral zelf.

Ondertussen bestaat nog het gerucht dat de standaard Philips Hue-app ondersteuning gaat aanbieden voor bluetooth. Met de gewone applicatie bedien je de lampen in huis via het internetprotocol Zigbee en de Hue-hub, maar Signify biedt ook bluetoothversies van de lampen aan. Die bedien je zonder hub en rechtstreeks vanaf je telefoon. Om die lampen te kunnen bedienen, dien je nu nog een aparte app te downloaden; maar mogelijk hoeft dat in de toekomst niet meer en regel je dus alles vanuit één applicatie.