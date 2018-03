Philips kondigt Hue-buitenverlichting aan

2018-03-12T16:14:00

2018-03-12T16:08:03

Philips' slimme Hue-lampen zijn vooralsnog uitsluitend bedoeld voor binnengebruik, maar vanaf de aankomende zomer ligt er ook buitenverlichting onder het populaire Hue-label in de winkels.

De fabrikant kondigt vandaag twee lampen aan voor buitengebruik. Model Calla is zuilvormige sfeerverlichting die bijvoorbeeld naast een tuinpad aangebracht kan worden, terwijl de Lily een meer traditionele spotlight is. Een Calla-lamp wordt per stuk verkocht voor 139,99 euro, terwijl Lily-spots in sets van drie te koop zijn voor 299 euro.

Bedienen met app

Net zoals de Hue-verlichting voor binnen, kunnen de buitenlampen 16 miljoen verschillende kleuren tonen die in te stellen zijn via de Hue-app. Het bedienen van de lampen werkt dan ook via je smartphone. Je kunt routines instellen zodat de lampen op gezette tijden automatisch aanspringen, of dat ze dit juist direct doen zodra je thuis bent.

De buitenverlichting ligt vanaf juli in de winkels.