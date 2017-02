Philips: Lichtkap slimme Hue-lamp kan soms losraken

2017-02-03T16:00:00

2017-02-03T16:00:59

Philips roept sommige Hue-lampen terug vanwege een veiligheidsrisico. Bij bepaalde modellen kan de lichtkap loskomen en naar beneden vallen.

Het betreft de armaturen uit de serie Fair Hue Pendant, Fair Hue Ceiling, Being Hue Ceiling en Still Hue Ceiling. Om te achterhalen of uitgerekend jouw Hue-lamp onveilig is, moet je op zoek naar de productcode.

Die vind je helaas alleen op de achterzijde, en daarvoor moet de lamp van het plafond worden gedemonteerd. Vervolgens wordt aangeraden om contact op te nemen met de klantenservice van Philips. Kassa zette de stappen op een rij.

App

De Hue-lampen van Philips worden aangestuurd door een app. Ze kunnen automatisch aanspringen zodra je thuiskomt, en werken ook samen met andere slimme apparaten. Daarnaast kunnen ze een veelzijdig kleurenspectrum tonen.