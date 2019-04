Philips Momentum 326M6VJRMB: Glow in the dark-monitor

2019-04-02T14:00:00

2019-04-02T08:28:02

Je bent vast bekend met Ambilight-televisies van Philips, waarvan de achtergrondverlichting mee kleurt met de actie op het scherm. De Philips Momentum 326M6VJRMB-monitor kan hetzelfde trucje.

Ook al heet het hier overigens Ambiglow. Sowieso staat dit model in het teken van kleur. Het betreft een 4K-scherm met ondersteuning voor hdr en een matte afwerking zodat zonlicht er niet in reflecteert.

Kantelbaar

De schermdiagonaal is een vrij forse 31,5 inch (80 cm) en het beeld is zowel in hoogte verstelbaar als te kantelen. Hoeveel dit beelscherm gaat kosten, is nog niet bekend.