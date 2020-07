Phishing-sms rond corona-app in omloop

2020-07-24T09:53:11

2020-07-24T10:21:28

Krijg je een sms'je binnen met daarin een link om de corona-app van het RIVM te downloaden, open die dan niet. Het betreft namelijk een phishing-bericht, zo waarschuwt Het ministerie van Volksgezondheid op Twitter.

Het komt vaak voor dat cybercriminelen op actualiteiten inspringen bij de verspreiding van valse e-mails en sms'jes. Die lijken daardoor betrouwbaar, zeker wanneer ze van een officiële instantie af lijken te komen. In dit geval zogenaamd van de RIVM, met de oproep om de Coronamelder-app te downloaden. Die app is alleen nog helemaal niet beschikbaar. Tuin er dus niet in en verwijder het bericht.

Pas vanaf september

Sinds begin juli test de Nederlandse overheid een corona-app die je moet waarschuwen zodra je bij een besmet persoon in de buurt bent geweest. Dit gebeurt op een manier die de privacy van gebruikers moet garanderen; zo worden er geen locatiegegevens verzameld. Naar verwachting is de app pas vanaf 1 september landelijk beschikbaar. Je kiest zelf of je deze wilt installeren, verplicht is het niet.

De coronacrisis is al langer een dankbaar onderwerp voor kwaadwillenden. Phishing-mails rond dit onderwerp circuleerden vrijwel meteen, met miljoenen tegelijk. Zolang er geen vaccin is, blijft het hiervoor oppassen geblazen. Zeker nu het virus op verscheidene plekken weer de kop opsteekt en criminelen de angst daarvoor kunnen uitbuiten.

De juiste informatie vind je op de site van de overheid, coronamelder.nl.